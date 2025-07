IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Nome da criptoIOST

ClassificaçãoNo.371

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.06%

Fornecimento circulante26,785,786,661

Fornecimento máximo90,000,000,000

Fornecimento total46,209,491,041

Taxa circulante0.2976%

Data de emissão2018-01-11 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.01 USDT

Máximo histórico0.13649600744247437,2018-01-24

Menor preço0.00156203910694,2020-03-13

Blockchain públicaIOST

Setor

Midias sociais

