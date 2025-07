HSK

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Nome da criptoHSK

ClassificaçãoNo.438

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)9.47%

Fornecimento circulante132,500,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.1325%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.587574787960956,2024-12-20

Menor preço0.24981610577534416,2025-06-10

Blockchain públicaETH

