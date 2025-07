HOSKY

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Nome da criptoHOSKY

ClassificaçãoNo.930

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante227,999,999,999,931

Fornecimento máximo1,000,000,000,000,001

Fornecimento total1,000,000,000,000,001

Taxa circulante0.2279%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000000469432894668,2024-06-14

Menor preço0.000000004215354442,2024-08-06

Blockchain públicaADA

Setor

Midias sociais

