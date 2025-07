HEART

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Nome da criptoHEART

ClassificaçãoNo.542

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante7,800,000,000

Fornecimento máximo7,800,000,000

Fornecimento total7,800,000,000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2225645689375892,2021-12-27

Menor preço0.003675394095500101,2022-12-16

Blockchain públicaETH

