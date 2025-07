HAPPY

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Nome da criptoHAPPY

ClassificaçãoNo.1329

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,05%

Fornecimento circulante3 333 174 669

Fornecimento máximo3 333 263 251

Fornecimento total3 333 174 669

Taxa circulante0.9999%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.05720146633296332,2024-11-14

Menor preço0.000382420636071654,2025-04-03

Blockchain públicaSOL

