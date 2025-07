GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Nome da criptoGUI

ClassificaçãoNo.1714

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante555,895,061,727

Fornecimento máximo777,777,777,776.9

Fornecimento total777,777,777,776.9

Taxa circulante0.7147%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000579846469264794,2023-12-25

Menor preço0.000003384116674074,2025-04-07

Blockchain públicaAPTOS

