GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

Nome da criptoGMRX

ClassificaçãoNo.1414

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante41,350,653,706

Fornecimento máximo100,000,000,000

Fornecimento total99,415,959,418

Taxa circulante0.4135%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03936706568110153,2024-03-26

Menor preço0.000096921369419995,2025-04-09

Blockchain públicaBSC

