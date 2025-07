GFI

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Nome da criptoGFI

ClassificaçãoNo.492

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.41%

Fornecimento circulante81,513,639.9776816

Fornecimento máximo114,285,714

Fornecimento total114,285,714

Taxa circulante0.7132%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico34.29,2022-01-11

Menor preço0.29285259754006365,2023-06-19

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

