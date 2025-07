GFAL

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Nome da criptoGFAL

ClassificaçãoNo.922

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante3,865,861,068.555333

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.3865%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04893349647156967,2023-12-04

Menor preço0.002948017468774518,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

