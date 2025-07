GEAR

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Nome da criptoGEAR

ClassificaçãoNo.621

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante10,000,000,000

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04199126237952066,2022-12-17

Menor preço0.002394699189497087,2025-04-10

Blockchain públicaETH

