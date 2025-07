GAU

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Nome da criptoGAU

ClassificaçãoNo.3999

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%0,00

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo500.000.000

Fornecimento total500.000.000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.0002730866188954,2023-11-27

Menor preço0.000834290964170406,2023-10-02

Blockchain públicaAVAX_CCHAIN

ApresentaçãoGamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.