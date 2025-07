FWC

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Nome da criptoFWC

ClassificaçãoNo.2485

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante42,259,695,518,342,000

Fornecimento máximo200,000,000,000,000,000

Fornecimento total200,000,000,000,000,000

Taxa circulante0.2112%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000000000434919705,2022-03-27

Menor preço0.000000000006683807,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

