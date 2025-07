FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Nome da criptoFTN

ClassificaçãoNo.201

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)14.68%

Fornecimento circulante436,261,513

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total880,000,000

Taxa circulante0.4362%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.526508819822655,2025-07-17

Menor preço0.3849164880140255,2023-01-20

Blockchain públicaFTN

Setor

Midias sociais

