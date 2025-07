EXVG

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Nome da criptoEXVG

ClassificaçãoNo.2748

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.01%

Fornecimento circulante32,160,000

Fornecimento máximo400,000,000

Fornecimento total400,000,000

Taxa circulante0.0804%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.16170033314868762,2024-05-27

Menor preço0.003097718623845186,2025-04-09

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoExverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.