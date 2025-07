EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Nome da criptoEVRY

ClassificaçãoNo.2852

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante40,389,133

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.0403%

Data de emissão2021-10-20 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6237858675687351,2021-10-27

Menor preço0.001175738247995547,2025-04-15

Blockchain públicaETH

