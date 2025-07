EVO

Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds.

Nome da criptoEVO

ClassificaçãoNo.4140

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo4 000 000 000

Fornecimento total4 000 000 000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.016960768467702392,2024-01-23

Menor preço0.000170555811688434,2025-07-17

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

