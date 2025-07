EMYC

Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

Nome da criptoEMYC

ClassificaçãoNo.1574

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%0,63

Fornecimento circulante112.400.855,26742384

Fornecimento máximo0

Fornecimento total400.000.000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.30715122277689194,2025-01-23

Menor preço0.014184030324586042,2025-04-17

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

