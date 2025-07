ELONDOGE

ELON DOGE is not just another meme coin; it's a vibrant community-driven project that blends cutting-edge technology with the lighthearted charm of internet culture. Our project is underpinned by a robust and secure blockchain infrastructure, ensuring transparency and reliability. The $ELONDOGE token serves as a medium for fostering community engagement, allowing users to participate in governance decisions and shaping the direction of the project.

Nome da criptoELONDOGE

ClassificaçãoNo.7612

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo420,000,000,000,000,000

Fornecimento total420,000,000,000,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00000000001019633,2023-12-09

Menor preço0.000000000000035314,2023-12-11

Blockchain públicaBSC

