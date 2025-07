EKTA

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

Nome da criptoEKTA

ClassificaçãoNo.3074

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.16%

Fornecimento circulante34,769,778

Fornecimento máximo420,000,000

Fornecimento total220,500,000

Taxa circulante0.0827%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico10.42278917,2021-09-18

Menor preço0,2021-11-01

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

