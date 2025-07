EDX

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

Nome da criptoEDX

ClassificaçãoNo.4005

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo10 000 000 000

Fornecimento total2 500 000 000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.09690912397995667,2024-11-30

Menor preço0.003159490790773429,2025-02-18

Blockchain públicaMATIC

