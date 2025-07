DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Nome da criptoDYNA

ClassificaçãoNo.1344

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.39%

Fornecimento circulante94,081,326.63428523

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0.1881%

Data de emissão2024-09-28 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.5 USDT

Máximo histórico3.6457212324107515,2024-09-29

Menor preço0.0400045803791659,2025-07-12

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoDynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.