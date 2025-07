DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Nome da criptoDSYNC

ClassificaçãoNo.291

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.68%

Fornecimento circulante974,947,710.1310906

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,874,315.1676701

Taxa circulante0.9749%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.5513112629242496,2025-01-06

Menor preço0.005953619308782976,2024-03-11

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

