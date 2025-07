DRIFT

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Nome da criptoDRIFT

ClassificaçãoNo.256

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)15,98%

Fornecimento circulante343.820.500,067898

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1.000.000.000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.6530757587765152,2024-11-09

Menor preço0.10000390597735823,2024-05-16

Blockchain públicaSOL

