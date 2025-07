DOGA

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

Nome da criptoDOGA

ClassificaçãoNo.2301

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.02%

Fornecimento circulante782,906,013.62136

Fornecimento máximo888,888,888

Fornecimento total888,888,888

Taxa circulante0.8807%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.41535144856016665,2022-03-22

Menor preço0.000539066969598168,2025-07-07

Blockchain públicaMATIC

Setor

Midias sociais

