DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Nome da criptoDFYN

ClassificaçãoNo.2270

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.14%

Fornecimento circulante171,878,614.9681

Fornecimento máximo250,000,000

Fornecimento total198,284,457

Taxa circulante0.6875%

Data de emissão2021-05-14 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico8.35454802,2021-05-16

Menor preço0.002799170105957731,2025-07-06

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

