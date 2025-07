DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

Nome da criptoDFC

ClassificaçãoNo.1900

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.38%

Fornecimento circulante26,563,279

Fornecimento máximo200,000,000

Fornecimento total199,999,999

Taxa circulante0.1328%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.9396355203834914,2024-04-10

Menor preço0.04962009462426738,2025-07-02

Blockchain públicaTONCOIN

