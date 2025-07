DEP

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

Nome da criptoDEP

ClassificaçãoNo.609

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante29,542,900,001.32895

Fornecimento máximo0

Fornecimento total29,892,900,001.328953

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.09212663297622997,2021-11-24

Menor preço0.000693517636480543,2023-10-18

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

