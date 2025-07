DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

Nome da criptoDEGO

ClassificaçãoNo.808

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)35.85%

Fornecimento circulante20,997,212.63267069

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total21,000,000

Taxa circulante0.9998%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico33.82069595,2021-03-14

Menor preço0.426268683664,2020-09-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

