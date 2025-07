DEFI

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Nome da criptoDEFI

ClassificaçãoNo.2785

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)9,980.13%

Fornecimento circulante30,059,736.11

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total102,388,828.12

Taxa circulante0.03%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.004206075461872,2024-01-31

Menor preço0.002023143867285916,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.