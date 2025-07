DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

Nome da criptoDCK

ClassificaçãoNo.1463

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,17%

Fornecimento circulante678 215 649

Fornecimento máximo1 000 000 000

Fornecimento total960 416 884,5791857

Taxa circulante0.6782%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.1835686222895271,2024-03-11

Menor preço0.005221747639362723,2025-07-14

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoDexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.