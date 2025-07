DAPPX

DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

Nome da criptoDAPPX

ClassificaçãoNo.2311

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante657,885,789.1720706

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,500,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.48878867,2021-06-25

Menor preço0.000603418337727454,2023-09-02

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoDAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.