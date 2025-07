CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Nome da criptoCTXC

ClassificaçãoNo.928

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1,52%

Fornecimento circulante231 073 415,734375

Fornecimento máximo299 792 458

Fornecimento total299 792 458

Taxa circulante0.7707%

Data de emissão2018-02-18 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.4102001190185547,2018-04-30

Menor preço0.0341331368292,2020-03-16

Blockchain públicaCTXC

Setor

Midias sociais

