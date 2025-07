CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Nome da criptoCSWAP

ClassificaçãoNo.1091

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante924,289,610

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total986,613,651

Taxa circulante0.9242%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.22804046064045336,2024-04-03

Menor preço0.001302420935978168,2024-03-08

Blockchain públicaETH

