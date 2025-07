CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Nome da criptoCSIX

ClassificaçãoNo.1888

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.42%

Fornecimento circulante396,585,068

Fornecimento máximo0

Fornecimento total939,599,261.3839558

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.43147586530127835,2023-02-19

Menor preço0.003241883525657736,2025-07-01

Blockchain públicaBSC

