Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Nome da criptoCLY

ClassificaçãoNo.1232

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.11%

Fornecimento circulante112,688,706.81532826

Fornecimento máximo150,000,000

Fornecimento total150,000,000

Taxa circulante0.7512%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.9339473376656446,2021-12-11

Menor preço0.0334724828286524,2023-01-01

Blockchain públicaAVAX_CCHAIN

