CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Nome da criptoCHESS

ClassificaçãoNo.956

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.91%

Fornecimento circulante202,014,894

Fornecimento máximo300,000,000

Fornecimento total300,000,000

Taxa circulante0.6733%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico7.9212842434622575,2021-10-22

Menor preço0.044805179770472464,2025-04-07

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoTranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.