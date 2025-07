CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

Nome da criptoCHEQ

ClassificaçãoNo.1071

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.07%

Fornecimento circulante642,492,815

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,242,785,035

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.7058000107411805,2021-11-29

Menor preço0.012413606257030118,2025-07-02

Blockchain públicaCHEQ

Setor

Midias sociais

