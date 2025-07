CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Nome da criptoCBK

ClassificaçãoNo.511

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)11.41%

Fornecimento circulante95,127,057

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.9512%

Data de emissão2021-07-08 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico16.31319095,2021-04-02

Menor preço0.3886256781622459,2022-12-31

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.