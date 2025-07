BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Nome da criptoBTCBAM

ClassificaçãoNo.2291

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante10,276,739

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total21,000,000

Taxa circulante0.4893%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico20.04816313976678,2022-01-07

Menor preço0.020059523206536256,2025-04-09

Blockchain públicaBSC

