Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Nome da criptoBOTIFY

ClassificaçãoNo.1240

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.19%

Fornecimento circulante999,889,198.145603

Fornecimento máximo0

Fornecimento total999,889,198.145603

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.05823703233450987,2025-01-22

Menor preço0.002575299097120041,2025-01-08

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

