BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

Nome da criptoBOND

ClassificaçãoNo.1978

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)11.56%

Fornecimento circulante7,910,262.29101514

Fornecimento máximo10,000,000

Fornecimento total10,000,000

Taxa circulante0.791%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico185.92532004,2020-10-27

Menor preço0.1420794991809,2025-07-02

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

