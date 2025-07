BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Nome da criptoBFIC

ClassificaçãoNo.1406

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante10,578,424

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total21,000,000

Taxa circulante0.5037%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez2.4 USDT

Máximo histórico44.5205627668438,2022-05-15

Menor preço0.16099897458104975,2025-04-05

Blockchain públicaBFIC

