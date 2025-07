BETA

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Nome da criptoBETA

ClassificaçãoNo.2370

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante950,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.95%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.634595392929911,2021-10-08

Menor preço0.000359946449915181,2025-04-16

Blockchain públicaBSC

