BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Nome da criptoBDCA

ClassificaçãoNo.459

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.30%

Fornecimento circulante75,009,116.13331214

Fornecimento máximo142,665,333

Fornecimento total142,665,333

Taxa circulante0.5257%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.0670312413026701,2025-06-24

Menor preço0.075,2025-02-26

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

