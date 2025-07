BBT

BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families.

Nome da criptoBBT

ClassificaçãoNo.3674

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,932,570

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6459990226629364,2025-07-09

Menor preço0.3800823525484903,2025-07-10

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

