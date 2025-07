BASEDAI

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Nome da criptoBASEDAI

ClassificaçãoNo.1027

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.68%

Fornecimento circulante34,599,420

Fornecimento máximo35,669,420

Fornecimento total35,669,420

Taxa circulante0.97%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico10.751129650865769,2024-04-12

Menor preço0.25091781115799555,2025-06-22

Blockchain públicaETH

