Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Nome da criptoBANANAS31

ClassificaçãoNo.451

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.47%

Fornecimento circulante10,000,000,000

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.05919351623644855,2025-07-11

Menor preço0.000318457851005224,2024-11-18

Blockchain públicaBSC

