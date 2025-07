BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Nome da criptoBAD

ClassificaçãoNo.1248

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante611,586,210,802,078.5

Fornecimento máximo831,041,059,897,327

Fornecimento total829,489,818,339,148

Taxa circulante0.7359%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00000019534950314,2023-08-13

Menor preço0.000000000065979197,2023-05-05

Blockchain públicaETH

Apresentação$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.