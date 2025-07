AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Nome da criptoAZIT

ClassificaçãoNo.1367

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,17%

Fornecimento circulante339 861 089

Fornecimento máximo500 000 000

Fornecimento total500 000 000

Taxa circulante0.6797%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.0090500656505639,2022-12-16

Menor preço0.009119511856648504,2025-04-07

Blockchain públicaKLAY

