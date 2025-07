AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Nome da criptoAVL

ClassificaçãoNo.802

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7.33%

Fornecimento circulante161,683,998

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total162,250,000.8

Taxa circulante0.1616%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.4376502589895284,2025-02-12

Menor preço0.11254797111213097,2025-06-22

Blockchain públicaETH

